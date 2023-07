Mamma strangola e uccide suo figlio di 1 anno

Una mamma di 45 anni ha ucciso il suo bimbo di un anno soffocandolo. Il fatto è stato confermato dalle forze dell'ordine, anche se si sanno ancora pochi particolari.

È successo venerdì mattina a Voghera (Pavia), in via Mezzana. I soccorritori del 118 sono arrivati troppo tardi per salvare il piccolo. I carabinieri hanno arrestato la donna che è ora in stato di fermo al reparto di psichiatria del San Matteo di Pavia. Sarebbe stata la stessa madre a chiamare il personale di Areu resasi conto di quello che aveva fatto. Ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.

Non è chiaro se i servizi sociali conoscessero la situazione mentale della donna e fosse monitorata o se si sia trattato di un evento estemporaneo.