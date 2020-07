Follia in Centrale: vede passare la Volante e si scaglia contro l'auto con un paio di forbici

Gli è bastato vedere l'auto della polizia per perdere il controllo. Quando ha notato che la Volante stava arrivando, si è avvicinato e poi si è scagliato con forza contro l'auto. Protagonista della follia, andata in scena in piazza Duca d'Aosta, è stato un ragazzo di 22 anni, un cittadino del Ghana poi finito in manette.

Stando a quanto riferito da via Fatebenefratelli, a finire nel mirino del giovane è stata una Volante del commissariato Città Studi che verso le 10 stava passando proprio davanti alla stazione Centrale per un normale giro di controllo.

A interrompere la "corsa" dell'auto è stato il 22enne, che con un paio di forbici in pugno si è scagliato contro la macchina colpendola due volte. A quel punto i poliziotti sono scesi dalla vettura, lo hanno disarmato e lo hanno bloccato. Il ragazzo è stato quindi arrestato con l'accusa di danneggiamento aggravato. Fortunatamente nessuno tra gli agenti è rimasto ferito.