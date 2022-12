Follia in centro a Milano: vede due auto della polizia e le distrugge

Prima ha distrutto i lunotti di due volanti della polizia, poi è salita sul tetto di una di queste e ha iniziato a saltarci sopra. E per lei sono scattate le manette. Una donna è stata arrestata per danneggiamento aggravato nel primo pomeriggio di Natale dopo aver distrutto due volanti della polizia davanti al commissariato di Città Studi, in via Cadamosto a Milano (zona Porta Venezia).

Tutto è accaduto intorno alle 13.30, come riferito da via Fatebenefratelli. È stata il poliziotto di guardia al commissariato a rendersi conto di quello che stava succedendo e a chiamare i rinforzi. In pochi attimi gli agenti hanno braccato e ammanettato la donna; successivamente le hanno chiesto il motivo del suo gesto e lei ha riferito di aver distrutto le due volanti perché senza lavoro e perché si sentiva abbandonata dallo Stato. È stata accompagnata nelle camere di sicurezza della questura in attesa della convalida del fermo.