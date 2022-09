L'aereo di linea che vola affiancato da due caccia nei cieli di Milano

Un aereo di linea bianco seguito da due caccia. Pomeriggio insolito nei cieli di Milano, quello di giovedì: tra le 16.20 e le 17 un volo apparentemente di linea ha continuato a girare a bassa quota senza mai atterrare. L'aereo, un Airbus A350-941, era poi seguito da due aerei dell'Aeronautica militare. Si tratta delle prove per uno spettacolo aereo - quello classico delle Frecce Tricolore che saranno accompagnate dal volo di linea - che si terrà in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Monza, in programma domenica pomeriggio.

Video: l'aereo 'inseguito' dai caccia militari a Milano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta di aeroplano della flotta della compagnia aerea ITA Airways. E a confermalo a MonzaToday è stata la stessa compagnia. "Sono le prove per il Gran Premio di Monza" hanno chiarito, specificando che la presenza dell'airbus al seguito delle Frecce Tricolore per il Gran Premio era stata annunciata tempo fa. Anche l'Aeronautica militare - contattata dalla redazione - ha confermato che il sorvolo in oggetto fa parte delle prove in vista del noto evento che si terrà a Monza nel weekend.

Domenica 11 settembre infatti insieme ai velivoli della Pattuglia Acrobatica dell'Aeronautica militare solcherà i cieli tra la Brianza e Milano anche l'Airbus A350 Enzo Ferrari? della compagnia.

La traiettoria del volo di linea e dei due caccia dell'aeronautica

Il caso Milano - Palermo

Nel pomeriggio di mercoledì 7 settembre un Airbus 319 in volo da Milano Malpensa a Palermo ha perso momentaneamente i contatti radio con gli enti che regolano il traffico civile e per rintracciarlo sono intervenuti due caccia: due Eurofighter sono decollati dalla base di Trapani Birgi per rintracciare il velivolo. A darne notizia è la stessa Aeronautica militare.