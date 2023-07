Il volo speciale per salvare il bimbo di un giorno che rischiava di morire

In volo per la vita. Un bimbo di un giorno, in condizioni critiche, è stato trasferito nella notte tra domenica e lunedì da Cagliari a Milano per essere ricoverato al Policlinico di San Donato. A curare il volo speciale sono stati gli uomini dell'Aeronautica militare.

"La richiesta di un immediato trasferimento" all'ospedale meneghino "è stata avanzata dalla Prefettura di Cagliari alla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, la sala operativa dell’Aeronautica militare che ha tra i propri compiti anche quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale", hanno spiegato i militari in una nota.

Così il piccolo, appena nato, è stato caricato su un Falcon 50 del 31° Stormo e trasferito a Linate, dove l'aereo è atterrato all'1.30. Il bimbo è stato imbarcato in una culla termica, accompagnato da un’equipe medica e dal padre. Atterrati allo scalo meneghino, il neonato, i medici e il papà sono poi stati trasportati al Policlinico in ambulanza.