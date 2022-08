Aereo fermo al sole per ore: viaggiatori chiamano le ambulanze

Sarebbero dovuti decollare, ma invece sono rimasti per ore chiusi sull'aereo, fermo sotto il sole. Esasperati, stanchi e soprattutto in preda agli effetti del caldo, hanno chiesto l'intervento del 118. L'accaduto tra il pomeriggio e la serata di mercoledì 3 agosto all'aeroporto di Orio al Serio (Bg).

Sul posto intorno alle 19.30 sono accorse due ambulanze e un'automedica, che hanno visitato in totale sei persone, le quali hanno tutte rifiutato il trasporto in ospedale: nessuno era in gravi condizioni. Nel frattempo a bordo sono state portate bottigliette d'acqua. A vivere la disavventura i passeggeri del volo UJ931 diretto al Cairo e operato dalla compagnia Al Masria.

I viaggiatori sarebbero dovuti partire alle 17, ma il volo è stato riprogrammato alle 22.15 e alcuni di loro, dopo aver passato un paio di ore al caldo, chiusi dentro l'aereo, si sono sentiti male, accusando colpi di calore e attacchi di panico, e hanno chiamato i soccorsi. A causare i ritardi il fatto che sull'aereo erano in corso verifiche tecniche che hanno fatto perdere lo slot utile per il decollo, costringendo il pilota ad attendere in pista il nuovo orario di partenza.

Alla fine, dopo l'arrivo dei soccorsi e le lunghe attese, una quindicina di persone hanno deciso di scendere dall'aereo. La partenza, per consentire il recupero dei loro bagagli, è stata quindi ulteriormente ritardata e alla fine l'aereo è decollato soltanto alle 23, ovvero sei ore dopo l'orario inizialmente previsto.