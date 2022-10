Cinque "rinvii", 2 ore bloccati a bordo: l'odissea sul volo Milano-Napoli

Alle 10.15, da tabellone, l'aereo doveva essere a Napoli Capodichino. Alle 17, praticamente 7 ore dopo, era ancora fermo in pista a Malpensa, ormai tristemente vuoto. Dopo che i passeggeri erano anche saliti a bordo per poi essere costretti a restare lì per quasi due ore. Protagonisti dell'odissea sono stati i viaggiatori che giovedì mattina dovevano volare sull'aereo Wizzair 8402 in servizio tra l'aeroporto milanese e quello partenopeo. Dovevano, appunto. Perché alla fine, dopo una giornata infinita di attese e annunci, il volo è stato cancellato.

La catena di problemi è iniziata di buon mattino nel capoluogo campano, da dove l'aereo diretto a Milano è partito con 230 minuti di ritardo. Pare, stando a quanto appreso, che la colpa sia stata delle condizioni meteo, con la nebbia che ha avvolto lo scalo partenopeo, dove effettivamente in quelle ore si sono registrati numerosi ritardi e disagi. Così, con i classici aggiornamenti tramite sms, Wizzair ha via via comunicato ai passeggeri che la partenza era spostata prima alle 9.30, poi alle 10.55, poi alle 12.30, quindi alle 13.30.

Effettivamente poco dopo l'una i passeggeri sono finalmente saliti a bordo, con il velivolo che ha anche iniziato la fase di rullaggio verso la pista di decollo. Improvvisamente, però, il comandante ha arrestato la corsa e ha fatto ritorno nel piazzale di parcheggio perché - come lui stesso ha spiegato - era necessario l'intervento dei tecnici per l'accensione di una spia. Dopo circa due ore di attesa, i viaggiatori sono stati nuovamente fatti scendere e riaccompagnati in aeroporto. Lì alle 17 - sempre via sms - è arrivata la parola fine: "Volo 8402 Mxp-Nap cancellato".

Foto - Il "tracciato" del volo su Flightradar24