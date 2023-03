Allarme bomba: volo Ryanair evacuato (e fermo per 8 ore)

Allarme bomba giovedì mattina all'aeroporto di Orio al Serio, dove il folo Fr 3414 - un Ryanair in partenza alle 6.30 per Tel Aviv - è stato bloccato durante il rullaggio dopo una segnalazione di un passeggero, spaventato da un compagno di viaggio che continuava a maneggiare un apparecchio elettronico contenuto in uno zaino.

I 164 passeggeri sono stati fatti scendere dopo che il velivolo è stato spostato in un'area isolata dell'aeroporto, così da permettere le verifiche delle forze dell'ordine. Alle 14.20, praticamente 8 ore dopo l'orario previsto, il volo è poi ripartito alla volta di Israele, con l'allarme che si è rivelato infondato.

La Prefettura di Bergamo ha fatto sapere che una segnalazione al comandante "ha fatto immediatamente scattare l'attivazione del Piano Leonardo da Vinci, ovvero il piano di sicurezza aeroportuale, aggiornato nelle scorse settimane, che disciplina le procedure finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione di atti terroristici condotti nell'ambito dell'aeroporto di Orio al Serio". Le operazioni di rullaggio sono state interrotte e il velivolo è stato condotto in una piazzola remota, dove i passeggeri sono stati fatti scendere e sono giunti cinofili e artificieri, che hanno controllato l'aereo.

Sempre la Prefettura ha chiarito che l'allarme è scattato "a seguito della segnalazione di un passeggero che, insospettito dal comportamento di un altro passeggero che con fare sospetto, era intento a maneggiare, all'interno del proprio bagaglio a mano, una non meglio precisata apparecchiatura elettronica".