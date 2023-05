Il volo dell'Aeronautica per salvare la vita a una donna di 69 anni

È atterrato alle quattro di mercoledì pomeriggio a Linate il volo salva-vita organizzato dall'Aeronautica militare per trasportare a Milano una donna di 69 anni, residente in provincia di Cagliari, che necessitava di un trasferimento d'urgenza. Richiesto dalla prefettura cagliaritana, l'aereo F900 è decollato nel primo pomeriggio da Ciampino, sede del 31esimo stormo, per Elmas, dove ha imbarcato la paziente e l'equipe medica al seguito.

Subito dopo l'aereo è ripartito per Linate. La donna, che si trovava in pericolo di vita, è stata poi trasportata in ambulanza al Niguarda dove è stata presa in carico dai medici del nosocomio milanese. Questo tipo di emergenze rientra tra i compiti della squadra aerea dell'Aeronautica militare, che mantiene aerei sempre pronti a tale scopo.