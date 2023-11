Il volo speciale a Milano per salvare un neonato che rischiava di morire

Un solo obiettivo: fare presto. Venerdì un bimbo di due settimane, "in imminente pericolo di vita", è stato trasferito dalla Sicilia a Milano grazie a un aereo speciale dell'Aeronautica.

"Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Palermo, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, la sala operativa dell’Aeronautica che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli e gli equipaggi che la forza armata tiene in stato di prontezza, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno per questo genere di necessità", si legge in una nota dei militari.

Il Falcon 50 del 31° stormo, una volta arrivato all’aeroporto di Palermo Punta Raisi, ha imbarcato il piccolo paziente ed è immediatamente decollato, intorno alle 14:40, alla volta dell’aeroporto di Milano Linate. Dopo circa un'ora e mezza di volo, l'aereo ha toccato il suolo meneghino ed è stato poi trasferito in ambulanza al Policlinico di San Donato per le cure. Il Falcon è invece tornato all'aeroporto di Ciampino.