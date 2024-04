Bambini si sentono male e vomitano dopo avere mangiato le uova strapazzate

Un altro caso di "mala mensa" potrebbe scoppiare a Milano. Sotto accusa, questa volta, un piatto di uova strapazzate servito alla scuola primaria Moscati di via Linneo, zona corso Sempione. Secondo quanto si apprende, i bambini di tre classi del secondo turno di mensa avrebbero iniziato ad accusare forte mal di pancia e vomito dopo avere consumato il piatto.

Le maestre e i bambini hanno riferito che chi non ha mangiato il piatto non avrebbe avvertito tali sintomi. La segnalazione sarebbe già arrivata a Milano Ristorazione, l'azienda partecipata dal Comune di Milano che gestisce le mense nelle scuole cittadine, mentre i genitori si sono rivolti ad Ats per gli esami del caso, che probabilmente coinvolgeranno anche i Nas. Non sarebbe l'unico caso di questi ultimi giorni. La scorsa settimana, in una scuola di Lambrate, sarebbe stato trovato un corpo estraneo in un piatto di pesce. Tuttavia, al momento, è d'obbligo il condizionale, anche in considerazione del fatto che i più recenti casi (chiodi e pezzi di plastica) si erano rivelati scherzi di pessimo gusto da parte degli alunni.

Tutto era iniziato con i pezzi di vetro nei panini e un insetto in un piatto unico, tra febbraio e marzo. Nel pieno delle polemiche politiche, e con una petizione di genitori che chiedevano di revocare la fornitura di Milano Ristorazione, il sindaco Beppe Sala si era dichiarato contrario a sostituire Milano Ristorazione con un altro fornitore, pur ammettendo che si era trattato di situazioni che non avrebbero dovuto verificarsi.

Nel frattempo, la situazione pareva normalizzarsi. Dopo il ritrovamento dei pezzi di vetro nei panini, era stata sospesa la fornitura di pane: di recente è ripresa, con un nuovo fornitore. E, come ogni anno, la settimana scorsa Milano Ristorazione ha inaugurato il menu estivo.