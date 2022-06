Si apre una voragine in mezzo alla strada, chiusa una via. Tecnici al lavoro per ore

La rottura di un tubo della rete antincendio ha provocato, nel pomeriggio di mercoledì 29 giugno, l’apertura di una voragine nell’asfalto di via Raffaello Sanzio a Corsico. Intorno alle quattro, la polizia locale ha ricevuto la segnalazione di un cittadino. Recandosi sul posto ha constatato il cedimento dell’asfalto sul lato destro, nell’area di sosta.

A pochi centimetri del buco che si è creato, c’era una Fiat Uno, spostata a mano dalla squadra dei vigili del fuoco allertata dai vigili urbani di Corsico. La strada è stata chiusa e l’area messa in sicurezza nell’attesa dell’intervento dei tecnici di Metropolitana Milanese, che hanno constatato la causa del danno. Hanno dovuto operare fino a circa mezzanotte per riuscire a riparare il tubo, riempiendo poi di terra l’area di scavo.

L’acqua, però, ha sfondato anche una parete del pozzetto della fognatura che si trova al centro della strada. E nelle prossime ore dovrà intervenire la squadra del Cap (Consorzio acqua potabile).

E' stato disposto dal comune che solo i residenti accedano in via Sanzio, momentaneamente a doppio senso, entrando da via Parini. Sul posto si sono anche recati il sindaco Stefano Martino Ventura, il dirigente e il funzionario dell’ufficio tecnico comunale.

