In Lombardia si vota per le regionali il 12 e 13 febbraio

Domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Sono queste le date del voto per le prossime elezioni regionali in Lombardia. A renderlo ufficiale un decreto firmato oggi venerdì 16 dicembre dal presidente della Regione Attilio Fontana.

Con il documento sono state ufficializzate anche le modalità del voto per le regionali lombarde. "I comizi elettorali per le elezioni del Consiglio regionale e del presidente della Regione Lombardia sono convocati per domenica 12 febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 23, e per lunedì 13 febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 15", ha annunciato Palazzo Lombardia.

A chiedere che l'election day fosse il 12 e il 13 febbraio era stata la Lega già a fine novembre. Le due date erano quelle in cui erano già stato fissato il voto per le elezioni in Lazio. La strategia del centrodestra potrebbe essere stata quella di anticipare il più possibile le elezioni (che avrebbero potuto tenersi dal 5 febbraio al 7 maggio) per dare meno spazio alla campagna elettorale del candidato per il centro sinistra Pierfrancesco Majorino e di Letizia Moratti, candidata invece con il Terzo polo.