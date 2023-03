Blitz nel deposito della metro: treno imbrattato

Un uomo di 38 anni è stato denunciato dopo aver imbrattato un treno della metropolitana nel deposito Atm di via Anassagora a Milano (zona Precotto) all'alba di lunedì 13 marzo.

Tutto è accaduto intorno alle 5, come riferito dalla questura. Il writer, già noto alle forze dell'ordine, è stato beccato dal personale di sicurezza del deposito (che custodisce i treni della M1). Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Milano che hanno bloccato il 38enne e lo hanno accompagnato in questura. Per lui è scattata una denuncia per imbrattamento.

Non è la prima volta. Settimana scorsa - come riferito da via Fatebenefratelli - il 38enne aveva tracciato un murales su un muro del tunnel della metro della Stazione Centrale, anche in quel caso era stato denunciato.