Il 16enne arrivato dalla Germania soltanto per "graffitare" le metro di Milano

Centinaia di chilometri percorsi, in tempo di pandemia, soltanto per lasciare la propria "firma". Un ragazzo di 16 anni, compiuti a fine aprile, di nazionalità tedesca, è stato denunciato giovedì sera a Gorgonzola dai carabinieri con l'accusa di danneggiamento aggravato dopo aver "graffitato" un treno della metropolitana verde di Milano.

Il suo blitz, all'interno del deposito dell'azienda in via Trieste, non è sfuggito ai vigilantes della società di Foro Bonaparte, che lo hanno visto dalle telecamere di sicurezza e hanno dato l'allarme al 112. Alla vista dei carabinieri, il 16enne si è dato alla fuga ma è stato inseguito e bloccato dai militari, che lo hanno trovato in possesso di uno zaino con dentro sei bombolette spray e una videocamera, evidentemente utilizzata per riprendere il suo "raid".

Il giovane risulta formalmente residente in Germania ed è quindi verosimile, secondo i militari, che fosse arrivato a Milano soltanto per "marchiare" i treni delle metropolitane in una sorta di "turismo vandalico", un fenomeno molto diffuso tra i writers di tutta Europa impegnati in una "sfida" a chi riesce a graffitare più mezzi pubblici nelle città più grandi del continente. Ad agosto del 2018 la Locale era riuscita a fermare 11 ragazzi spagnoli - a e perquisire le loro case -, che erano arrivati sotto la Madonnina proprio in uno di quei "tour da vandali" fatti per lasciare una "tag" e sparire.