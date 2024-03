Sorpreso a fare graffiti sul treno della metro: denunciato un ragazzo

Prima i graffiti sulle lamiere della metro, poi la denuncia. Un writer spagnolo di 20 anni è stato denunciato dopo che ha imbrattato un treno della metropolitana M2 nel deposito di Cologno Monzese nella notte tra martedì e mercoledì 6 marzo. Il giovane era insieme ad altri due complici che però sono riusciti a scappare.

Tutto è successo all’interno del deposito della M2 di via Giovanni Pascoli, come riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano. I primi ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i vigilantes di Atm che hanno sorpreso i tre writers e chiamato il 112. Quando i carabinieri della tenenza di Cologno sono arrivati sul posto due dei tre graffitari si erano allontanati facendo perdere le loro tracce.

Il 20enne, invece, è stato fermato e denunciato a piede libero. Il giovane, incensurato, è stato denunciato per imbrattamento. Le bombolette che aveva con lui sono state sequestrate.