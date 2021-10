Lo yacht extralusso di 32 mt sequestrato all'influencer Federico Bellezza

Il padre, l'imprenditore torinese Massimo Bellezza, risulta indagato per evasione fiscale e auto riciclaggio

Un mega lussoso yacht sequestrato a Sanremo (Im) dalla guardia di finanza di Milano all'influencer Federico Bellezza e al padre Massimo, imprenditore torinese attivo nel campo della robotica industriale e già condannato per frode fiscale. Questo l'esito di un'indagine delle fiamme gialle.

I militari di Milano, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo dello yacht, disposto dal giudice per l'indagine preliminare del Tribunale meneghino. La lussosa imbarcazione, con bandiera britannica, risultava intestata all'imprenditore e suo figlio Federico, influencer con quasi 40mila follower su Instagram, noto per aver partecipato al programma di Rai 2 'Giovani e ricchi', in cui sfoggiava il suo stile di vita privilegiato, tra Rolex e abiti firmati.

Quello delineato grazie le indagini che hanno portato al sequestro della barca èun complesso meccanismo fraudolento realizzato ricorrendo a false fatturazioni, con l'obiettivo, tra l’altro, di riciclare denaro attraverso l’interposizione di società straniere. Nel corso delle attività è emerso che l’indagato, Massimo Bellezza, grazie alla complicità di alcuni fiduciari, italiani ed esteri, avrebbe usato denaro, provento di frode fiscale, girandolo a una società britannica, in previsione dell’acquisto e della gestione dello yacht sequestrato.

I militari hanno inoltre accertato che l'uso della società inglese, il cui capitale sociale era detenuto 'fiduciariamente' da altre entità giuridiche estere, aveva come unica finalità la 'copertura' dell’origine illecita dei fondi e l'acquisto dell'imbarcazione.