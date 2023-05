I due Youtuber che seminano il panico nel locale: vetrina distrutta e due persone picchiate

Due persone ferite, una vetrata distrutta. Due denunce, ma all'orizzonte guai peggiori. È il risultato della notte folle andata in scena venerdì in via Marco Polo a Milano, dove tre ragazzi hanno seminato il panico in un bar.

Stando a quanto appreso, tutto è successo verso le 2 quando i giovani - un 23enne, un 22enne e un 21enne - hanno iniziato a litigare con il barman e con il titolare. In un attimo la situazione è degenerata e sarebbe esplosa la violenza. Il più grande e il più piccolo avrebbero infatti colpito con dei pugni il barista e una cliente che era intervenuta cercando di difenderlo, mentre il 22enne avrebbe spaccato una porta finestra con un pugno.

Per riportare la calma è stato necessario l'intervento degli agenti delle volanti, che poi sono stati filmati dai tre. Il 23enne - che è uno Youtuber da oltre 300mila iscritti noto sui social con il nome di "Prontosoccorse" - è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello, mentre l'amico 22enne è accusato di danneggiamento proprio per aver distrutto la vetrata.

Lo Youtuber e il 21enne - anche lui è un creatore di contenuti - potrebbero invece trovarsi a rispondere anche dell'aggressione al barista e alla cliente, che nelle prossime ore dovrebbero sporgere querela. Dopo le botte, entrambi sono finiti in ospedale.