Ruba uno zaino all'ora ma viene scoperto con l'app dell'Iphone

Ha lasciato lo zaino nello spogliatoio e ha iniziato il turno di lavoro, ma poco dopo qualcuno lo ha rubato. La stessa cosa poco dopo è successa anche a un altro uomo che, tornato al tavolo del ristorante dopo essere andato ai servizi, si è accorto che il suo zaino era sparito. Grazie all'app 'trovami' di uno degli smartphone sottratti, però, entrambe le borse sono state rintracciate. Così come la persona accusata di averle rubate.

I fatti si sono svolti giovedì mattina tra le 12 e le 15. Verso mezzogiorno, il primo a subire il furto, senza peraltro accorgersene, è stato un 26enne peruviano, impiegato dell'Antica focacceria san Francesco di via San Paolo, vicino piazza Duomo. All'interno dello zaino, riposto nella stanza dei dipendenti prima di iniziare a lavorare, aveva occhiali di marca del valore di circa 600 euro, un pc Asus, un bracciale d'oro, documenti e carte di credito.

Verso le 14.30, poi, sempre in centro, un 46enne romeno che si trovava a pranzo con i figli nella pizzeria Gino Sorbillo di largo Corsia dei Servi si è accorto che il suo zaino era scomparso mentre lui era andato in bagno. L'uomo - che nella borsa aveva Ipad, IPhone, cuffie Apple, Mac, documenti, chiavi, circa 170 franchi svizzeri, una cinquantina di pound e una settantina di Leu (lo moneta romena) - è riuscito a localizzare il telefono attraverso l'app, individuandolo in via Padova 10, e ha allertato il 112.

Arrivata sul posto una volante della polizia di Stato ha trovato un 36enne cubano, irregolare in Italia e con precedenti per reati contro il patrimonio, che aveva due zaini con sé. Per l'uomo, accusato di ricettazione, è scattato il fermo di indiziato di delitto. Le borse, invece, sono state restituite ai legittimi proprietari, compreso il 26enne che ancora era ignaro di tutto.