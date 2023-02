Eredita zanne di elefante, i carabinieri gliele sequestrano

Prima ha ricevuto in eredità due zanne di elefante, poi ha deciso denunciarne il possesso ai carabinieri. E infine è scattato il sequestro a causa della "sicura provenienza illecita". È successo nei giorni scorsi a Tradate, comune tra Milano e Varese; per il (nuovo) proprietario non è stata contestata nessuna contestazione dato che è stato lui stesso a segnalare il fatto alle forze dell'ordine.

Il sequestro è scattato perché al termine dei primi accertamenti svolti dai militari del nucleo forestale è emerso che i reperti non erano accompagnati da alcuna documentazione che attestasse la legittima detenzione. I detective, infatti, ipotizzano che le zanne possano essere riconducibili a fenomeni di bracconaggio a danno di Loxodonta africana, specie in via di estinzione.

Le zanne sequestrate potranno essere oggetto di confisca al termine di un iter giudiziario in cui una apposita Commissione scientifica istituita presso il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica dovrà decidere il destino dei beni. Potrebbero essere usate per finalità didattica o scientifica. Il commercio di animali in via di estinzione e i prodotti da esso derivati, come ad esempio l’avorio, si possono detenere solo se accompagnati da apposita documentazione prevista dalla Convenzione internazionale di Washington del 1973