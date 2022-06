Apre il 30 giugno in via marghera il primo negozio de "La cannoleria siciliana"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Apre il 30 giugno in via Marghera, angolo via Buonarroti, il primo negozio milanese de “La Cannoleria Siciliana”, il format di pasticceria in franchising nato a Roma, che porterà nella città meneghina un pezzo di autentica Sicilia. Questo punto vendita va ad aggiungersi ad altri sei presenti nella Capitale, oltre a un settimo di prossima apertura all’EUR e a un laboratorio di 1000 mq. Tutto nasce nel 2010 quando Yousef Sharafi, fondatore e proprietario del marchio laureato in ingegneria gestionale, dopo un’importante esperienza nella consulenza direzionale, decide di intraprendere la strada imprenditoriale partendo da un piccolo punto vendita di pasticceria siciliana situato nel centro storico di Roma. In quegli anni le pasticcerie siciliane erano poco diffuse e il negozio aperto da Sharafi riscosse sin da subito ampio successo. Da quel momento in poi l’espansione de La Cannoleria Siciliana non ha conosciuto sosta, sia con aperture dirette che in affiliazione. Questo format infatti, oltre ad essere piuttosto remunerativo, comporta una gestione assai semplice del punto vendita, che non richiede particolari investimenti in macchinari e attrezzature. Gli affiliati possono inoltre contare sul supporto da parte di un team di professionisti che li assiste durante ogni fase, dall’apertura e l’accesso al credito, sino alla comunicazione e il marketing. Nel giro di pochi anni La Cannoleria Siciliana è arrivata ad avere una presenza capillare sul territorio romano, portando in ogni punto vendita quei valori di tradizione e autenticità che sono fondamentali per far vivere ai clienti un’esperienza immersiva tra i profumi e i meravigliosi sapori della pasticceria siciliana. Tutta la produzione è centralizzata e avviene in unico stabilimento situato a Roma, di recente inaugurazione, che sorge sulle ceneri di un vecchio stabile abbandonato. Il locale situato in un punto di forte passaggio su via Marghera, si sviluppa su tre livelli e si caratterizza per la sua atmosfera accogliente e vivace, che riporta al calore della Sicilia, e per la presenza del grande banco situato all’ingresso, che accoglie i clienti con un invitante assortimento di pasticceria e gastronomia. Il punto vendita milanese dispone di circa 90 posti a sedere, suddivisi tra sedute interne ed esterne, oltre a una saletta al piano superiore che può essere utilizzata per eventi e feste private. La proposta de La Cannoleria Siciliana è strutturata in modo tale da offrire in ogni momento della giornata, dalla colazione sino all’aperitivo serale, una vasta scelta di prodotti, da consumare sul posto o confezionati per l’asporto. Il prodotto principe è il cannolo, in formato classico e in versione mignon, farcito al momento con ricotta di pecora siciliana proveniente dai pascoli agrigentini e arricchito, come vuole la tradizione, con frutta candita, granella di pistacchio o cioccolato. Oltre a ricette “special edition” preparate in determinati periodi dell’anno, i cannoli possono essere personalizzati a piacere. E per chi ha problemi di intolleranze, viene proposta anche una versione senza glutine. L’offerta de La Cannoleria Siciliana è piuttosto ampia e contempla altre specialità in formato mignon, mono o torte come cassate, babà, tiramisù, Setteveli al cioccolato e al pistacchio, paste di mandorla e granite, da gustare insieme alla brioche col “tuppo”. Per una pausa pranzo o per un aperitivo dal sapore dello street food tipico siciliano, La Cannoleria Siciliana propone anche un’invitante selezione di gastronomia e rosticceria, come gli arancini in diverse varianti, le cartocciate e una serie di gustosi piatti preparati espressi con ingredienti di stagione e di alta qualità. Il tutto accompagnato da un ottimo caffè e da una selezione di vini e passiti siciliani. La Cannoleria Siciliana Via Marghera, 2 - ang. Via M. Buonarroti 20144 Milano t. 02 58 12 55 33 Aperto tutti i giorni, dalle 07.00 alle 23.00 www.lacannoleriasiciliana.it mail: wagner@lacannoleriasiciliana.it Instagram: @lacannoleriasiciliana FB: @LaCannoleriaSicilianaRoma