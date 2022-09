A Milano apre un altro Antico Vinaio

L'Antico Vinaio sbarca anche in Stazione Centrale. L'inaugurazione del nuovo locale (che ha aperto in Usa e in città è già presente in via Lupetta) è prevista per lunedì 12 settembre alle ore 10. L'annuncio viene direttamente dal numero 1 della catena Tommaso Mazzanti.

La punta di diamante è senza dubbio la "schiacciata Paradiso": mortadella, stracciatella di burrata, cremina e granella di pistacchio. E' con questo street food che Mazzanti si è fatto conoscere al grande pubblico, con video virali delle schiacciate appena sfornate accompagnate dall'espressione "bada come la fuma!".

Ma quella dell'Antico Vinaio è anche una straordinaria storia di successo imprenditoriale. Una semplice rosticceria presa in gestione a Firenze nel 1997 è diventata una vera e propria icona del gusto.

