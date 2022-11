A Milano apre la prima cheesecakeria d'Italia

A Milano arriva il primo locale completamente dedicato alla cheesecake. Inaugura giovedì 24 novembre, in via Calvi 29 (zona porta Monforte), infatti, Nevelata. Il format, presente un po' ovunque nel mondo, prende ora vita anche in città.

"La famosa cheesecake, pietanza al formaggio dalle antiche origini greche, ma di adozione anglosassone e americana, potrà ora essere degustata da Nevelata nelle sue varianti dolci e soprattutto salate", si legge in una nota dei proprietari.

Un progetto che nasce dalla volontà del suo fondatore, Marco Centonza, 38 anni originario di Milano: "Viaggiando per il mondo, dal Giappone alla Florida, fino a New York, passando per Chicago, ho pensato a come poter reinventare la classica cheesecake utilizzando come base gli ottimi formaggi tipici italiani come il mascarpone, il gorgonzola, la burrata e la ricotta di capra. Questo creando versioni uniche, che si differenziassero al massimo da quelle standard americane".

Torte dolci e salate

Le torte verranno realizzate fresche e preparate giornalmente nel laboratorio interno con ingredienti autoctoni selezionati e prodotti d'eccellenza italiana. Gli avventori potranno scegliere tra 7 versioni dolci e 7 versioni salate, con proposte anche per celiaci, vegetariani e vegani. Le cheesecake saranno declinate nelle più iconiche ricette italiane: dalla versione tipica romana della “carbonara”, a quella “milanese” con risotto allo zafferano ed ossobuco. Da quella con burrata, tarallini pugliesi e pomodorini, a quella dolce al gusto di cannolo siciliano. Per i più tradizionalisti non mancheranno le classiche versioni come la New York cheesecake con amarene sciroppate o mascarpone e caffè. Vi sarà la possibilità di asporto per singole fette o per torte intere, previa prenotazione. Ad accompagnare le cheesecake, caffè espresso bio, cappuccini, caffè all'americana e the caldi.

Orari d'apertura

Nevelata sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 20, con una trentina di coperti e possibilità di consumazione in loco. Il locale propone colazioni dolci e salate, pause pranzo, merende, aperitivi con vini, birre e cocktails, e l'immancabile formula brunch il sabato e la domenica dalle 11 alle 15.