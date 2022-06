Apre un nuovo "Doppio Malto" nel milanese, ecco tutte le posizioni aperte

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

È quasi tutto pronto: Doppio Malto si appresta ad aprire un nuovo “posto felice” in via Saronnese 12 a Legnano (MI). Il marchio si espande e aggiunge, ai 30 ristoranti presenti in Italia e in Europa dopo l’ultima apertura di Parigi nel quartiere La Défense, anche una nuova sede nella città milanese di circa 300 metri quadrati, con posti sia all’interno sia nel dehors esterno.

Le birre artigianali nate ad Erba, in provincia di Como, che hanno fatto innamorare centinaia di migliaia di clienti da Palermo a Glasgow, rinfrescheranno i palati degli abitanti di Legnano e dintorni, accompagnate, in pieno stile Doppio Malto, da un menu ricco di prelibatezze e da un ambiente curato nei minimi dettagli, ricco di spazi ludici per adulti e bambini. L’apertura di Doppio Malto Legnano è prevista tra fine giugno e metà luglio. Un opening che permette al brand di aprire le porte della propria squadra a nuove professionalità.

Il gruppo, infatti, ha organizzato un “Recruiting Day” che si svolgerà mercoledì 1 giugno, dalle ore 10 alle 16, presso il Palace Hotel di Via Castellanza 41, a Legnano. Le figure ricercate nello specifico sono: camerieri di sala (part time e full time), restaurant manager, junior shift manager, camerieri e aiuto cuochi. Matteo Bondavalli, Head of HR di Foodbrand Spa, titolare del marchio Doppio Malto, precisa: “Il recruiting day è finalizzato in particolare alla nuova apertura di Legnano, ma la selezione è aperta per tutti i locali del gruppo. È possibile presentarsi spontaneamente o inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email: talent@foodbrand.com. Assumiamo circa 600 persone all’anno e il fatto di essere presenti in tutta Italia, in Francia e in Regno Unito consente ai talenti che attiriamo di crescere in un ambiente solido e vivace. Garantiamo a tutto il nostro staff una formazione teorica e un training on the job nei diversi locali della catena, anche all’estero”. Un percorso di crescita, quello di Doppio Malto, che non ha alcuna intenzione di arrestarsi. Nei prossimi mesi sono previste nuove aperture a Milano Duomo, Genova, San Teodoro, Parma, Imola, Bologna e Modena. “Doppio Malto cresce insieme al suo staff grazie ad un investimento costante sulle risorse umane”, conclude Bondavalli.