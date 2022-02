Five Guys apre 2 nuove hamburgerie a Milano

Qualche anno dopo l’apertura dell’ormai storico store in corso Vittorio Emanuele a pochi passi da piazza San Babila, Five Guys inaugura a poche settimane di distanza l’uno dall’altro, ben due nuovi punti a Milano. La catena americana di hamburger, fries & more inaugura due nuovi store nel cuore della città meneghina: il 14 febbraio apre al pubblico via Dante 7, che sarà seguita a poche settimane di distanza da un successivo opening in via Torino.

"Come già il primo Five Guys in salsa tricolore, inaugurato nel 2018 in corso Vittorio Emanuele a Milano e subito diventato punto di riferimento per amanti di burger, atmosfera USA e posti instagrammabili, assiduamente preso d’assalto da una variegata folla di appassionati che mixa felicemente insieme famiglie e comitive under 18, professionisti in suit & tie e trend influencers, anche il nuovo store di via Dante è molto grande e si sviluppa su due piani", si legge in una nota delle scorse ore della società.

"L’apertura, ottimo pretesto per festeggiare la canonica Festa degli Innamorati in una veste inedita e sicuramente fuori dagli schemi, sarà all’insegna non solo del celebre gusto Five Guys ma anche della musica grazie alla collaborazione con Disco Radio.vI primi due giorni di opening saranno accompagnati dai dj set di alcuni speaker della radio che animeranno i festeggiamenti del nuovo store. Non solo: per l’occasione, verranno distribuiti anche dei gadget limited edition. Dopo l’apertura romana lo scorso 4 ottobre nella Food Hall della Stazione Termini nella capitale, via Dante e via Torino rappresenteranno terza e quarta bandierina del colosso USA in Italia", continua lo scritto.

Come è nato Five Guys

Il marchio Five Guys è nato nel 1986 per idea della famiglia Murrell di Arlington (Virginia) e ha iniziato a espandersi a partire dal 2001, trasformandosi in un vero e proprio colosso della ristorazione. Jerry e i quattro figli sono gli originali “Five Guys”, i cinque ragazzi che, con il supporto della madre Janie, hanno dato vita a un impero in continua espansione. Successivamente è arrivato in famiglia anche il quinto fratello, che si è aggiunto agli altri quattro nella gestione del business.