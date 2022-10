Ham Holy Burger quartiere Brera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In un’ambiente più intimo e che mette in primo piano il prodotto principe della cucina di Ham, questi i lavori di restyling del locale storico, il primo a marchio Ham Holy Burger in Via Palermo, nel cuore del quartiere Brera. Tra deliziosi panini e cocktail d’eccezione dal 13 Ottobre si riaprono le porte del primo locale Ham che nel 2011 ha aperto a Milano. La visione moderna del marchio, che però tutela i valori, segue le tendenze che cambiano nel tempo perseguendo l’esperienza dei clienti al centro di tutto, con gusto e socialità. Il format dell’easy gourmet è presente da quando Ham Holy Burger ha aperto il primo ristorante, nel lontano 2010, come precursore dell’hamburgheria contemporanea. L’idea di trasformare l’hamburger, da sempre riconosciuto come un pasto semplice e veloce, internazionale e da strada, in una eccellenza gastronomica italiana. Eccellenza dettata dalla Fassona Piemontese per l’esattezza. Una delle razze bovine più prestigiose del nostro Paese. Molto più tenera e gustosa di qualsiasi altra carne, molto magra e da «al sangue». Nata e cresciuta negli allevamenti Presidio Slow Food, in modo del tutto sano e naturale e nel più totale rispetto della qualità e della sicurezza della tua alimentazione, tanto che di ogni singolo hamburger si ha la piena tracciabilità. Ham Holy Burger è 100% ecofriendly e lavora a stretto contatto con i fornitori per utilizzare materiale al 100% plastic-free. Ogni anno Ham eroga più di 300mila hamburger e 200mila patatine, questo a verifica di quanto il format del burger restaurant resterà vincente. Con formule lunch, aperitivo e panini speciali ogni mese, Ham Brera è aperto tutti i giorni a pranzo e cena, con . Ham Brera – Via Palermo , 15 2012 Milano – Tel. 02 875510 www.hamholyburger.it