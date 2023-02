La sfida dello chef stellato: innovare per esaltare lo street food napoletano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Lo chef stellato Giuseppe Molaro lancia la sfida: portare la cultura e la precisione del fine dining nel mondo dello street food napoletano. Nasce così InTasca, in corso Garibaldi nel cuore di Milano, un’evoluzione del comfort food partenopeo in cui i prodotti della tradizione sono rivisitati in chiave leggera e sorprendente secondo le tecniche dell’alta cucina. Un omaggio dello chef alla sua terra. Lo chef racconta “Trovo il mondo dello street food estramamente affascinante. Sapori genuini, immediati, potenti, che esprimono tutto il calore, la gioia e la forza della tradizione italiana. Ritengo però che abbia un potenziale ancora inespresso. La mia non vuole essere una rivoluzione, tutt’altro, un’evoluzione per rendere i sapori della tradizione ancora piú incisivi e profondi”. Da dove si parte? La competenza. La qualità nasce dallo studio, esperienza e specializzazione. Per questa ragione, InTasca è il primo street food in cui il mondo dell’alta cucina e quello dei lievati si incontrano e lavorano insieme. Infatti, per gli impasti lo chef si avvale delle competenze di un team di esperti in lievitati. Grazie alle farine Molino Pasini, lievito madre, alta idratazione e lunga maturazione assicurano un impasto leggero, soice e “ultra” digeribile. Si passa poi all’idea di fine dining per innovare un mondo troppo spesso legato a riti e non alla conoscenza. Innanzitutto, ci si concentra sulla materia e le tecniche di lavorazione per esaltare il gusto in una forma più pura, esplosiva. Pochi ingredienti ma protagonisti, identitari e bilanciati. La perfezione nella semplicitá, quasi un richiamo alla formazione nipponica di Molaro, per evocare emozioni e ricordi. Il comfort food dello chef napoletano è precisione, rispetto dei tempi e della materia, creativitá e soprattutto propensione al gusto senza mai rinunciare all’armonia. Costante ricerca di equilibrio, leggerezza e digeribilitá. Questi i concetti appressi durante la sua esperienza con il tristellato Heinz Beck e che secondo lo chef è giunto il momento di trasferire allo street food. Così da InTasca anche una pausa veloce e “senza impegno” diviene un’esperienza di gusto unica. E per esaltare questa sosta tra sapori, equilibri e giochi di consistenze, lo chef abbina ai suoi fritti lo champagne dei migliori vignaioli indipendenti Récoltant-Manipulant. Uno street food d’autore con cui lo chef rompe la barriera che da sempre esiste tra alta cucina e comfort food napoletano.