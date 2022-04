Fra diavolo raddoppia a Milano: dal 22 aprile una nuova pizzeria in quartiere Isola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il Gruppo Gesa, già titolare dei brand Cioccolatitaliani, Bun Burgers e Pizzeria Italiana Espressa, mette a segno un’altra apertura della catena di pizzerie a marchio Fra Diavolo a Milano. Fra Diavolo nasce nel 2018 da un’idea di Mauro D’Errico e Gianluca Lotta rilevando il marchio, già presente in Liguria da 5 anni e in poco meno di 3 anni vengono aperti 8 punti vendita tanto che il brand rientra nella prestigiosa classifica “50 Top Pizza”, che vede Fra Diavolo posizionarsi tra le migliori 20 pizzerie artigianali di tutto il mondo. Ora, grazie all’ingresso del gruppo GESA della Famiglia Ferrieri e del fondo MIR, ecco la seconda apertura a Milano Isola. Milano Isola è la terza apertura delle otto previste per il primo semestre del 2022 alla quale seguiranno Milano Citylife, Arese, Torino, Milano Bicocca e Parma fino ad arrivare ai 16 punti vendita previsti su tutto il territorio nazionale entro il 2022. “Dopo l’entrata del gruppo Gesa, con il marchio Fra Diavolo abbiamo già aperto 3 punti vendita (Varese, Brescia e Milano) solo nelle ultime 3 settimane portando così ad 11 il numero di punti vendita presenti in Italia”, dichiara Vincenzo Ferrieri – CEO del Gruppo Gesa - “Siamo orgogliosi di fa parte di questo progetto di espansione e vogliamo correre in quanto crediamo fortemente che il format Fra Diavolo sia tra i migliori progetti presenti sul mercato nel segmento pizza” conclude Ferrieri. Fra Diavolo è la “pizza contemporanea”, ed è da questo che deriva il suo successo: una nuova esperienza e visione della pizza, raggiunta grazie al bilanciamento perfetto tra ingredienti italiani di alta qualità e un processo produttivo innovativo, basato sulla riduzione dell’impatto ambientale. Punto di forza sono le tre esclusive tipologie di impasto: classico, ai multicereali per un sapore rustico, e al carbone, che viene utilizzato principalmente per le sue proprietà digestive, da scegliere in base ai propri gusti e esigenze.