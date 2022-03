Ex assessore regionale Prosperini ai servizi sociali con i bambini

Condannato a 3 anni e 8 mesi per esportazione illegale di armi in Eritrea, l'ex assessore regionale lombardo Piergianni Prosperini espierà la pena facendo servizi sociali e, in particolare, trattamenti di ippoterapia con bambini disabili in un centro del Milanese.

Martedì 23 marzo il tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, avanzata dall'avvocato di Prosperini, Tiziana Bellani, che ha ricevuto il parere favorevole del procuratore generale Nicola Balice. Prosperini, di professione medico, ha conseguito un'abilitazione per questo tipo di terapia.

L'ex assessore regionale di Alleanza Nazionale era stato condannato per avere esportato illegalmente materiale da armamento in Eritrea. La condanna era risultata dal cumulo di pene anche per una vicenda di corruzione: aveva ricevuto 10 mila euro da un imprenditore per il rinnovo di un contratto per manifestazioni fieristiche.