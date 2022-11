Apre un nuovo spaccio aziendale di Vergani a Milano

Vergani, l’ultima azienda di panettoni e prodotti dolciari che ha mantenuto la produzione in città, ha inaugurato uno spaccio in Via Asiago 6 nel quartiere Gorla, che dal 1949 "si sveglia con l’inconfondibile profumo dei lievitati".

Grazie a un’importante opera di risanamento e riqualificazione di un’area dismessa adiacente alla fabbrica, Vergani mette così a disposizione dei propri concittadini uno spazio di 150 metri quadri servito da ampio parcheggio e a 400 metri dalla stazione della metropolitana M1 Gorla.

“La nostra famiglia è da sempre legata a questo quartiere – spiegano Lorella e Stefano Vergani, terza generazione dell’azienda, in una nota – nostro nonno Angelo trasferì qui la produzione nel ‘49 e da allora vi siamo rimasti. In un momento storico particolare, con l’aumento dei prezzi che incombe sul bilancio delle famiglie, pensiamo sia etico evitare sprechi di prodotto e di materie prime in un’ottica sostenibile sia per chi produce, sia per chi vuole acquistare consapevolmente senza rinunciare alla qualità”.

Lo spaccio Vergani nasce, quindi, anche per soddisfare le richieste, sempre più frequenti, degli abitanti della zona che vogliono acquistare direttamente dalla produzione. Un’esigenza che i Vergani hanno colto soprattutto tra gli abitanti più anziani del quartiere, meno inclini a spostarsi e poco avvezzi con la tecnologia e quindi con gli acquisti online.

“Vergani è una delle poche realtà imprenditoriali rimaste nel centro abitato – continua Andrea Raineri, responsabile commerciale e quarta generazione della famiglia del panettone – e per questo ci sentiamo parte integrante della storia e dell’identità del quartiere, il profumo che esce dalla produzione è diventato ormai una caratteristica della zona. Crediamo fermamente che Milano si regga anche sulla forza delle aziende che sostengono e contribuiscono alla crescita del territorio. Noi abbiamo voluto farlo a modo nostro, con un’opera di riqualificazione, non solo per un miglioramento urbanistico, ma anche per andare incontro a tutte le famiglie che, questo Natale, dovranno affrontare il problema dell’inflazione e del caro energia e vedranno limitato il loro potere d’acquisto. Per noi il Natale è la festa più importante dell’anno, poiché abbiamo fatto crescere la nostra mission aziendale attorno”.