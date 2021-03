Cenerentola salva Ariel dalla violenza maschile: la nuova opera di street art

Cenerentola Carabiniera e Aurora Poliziotta che salvano Biancaneve e Ariel dalla violenza maschile, in questo caso principi e protagonisti dei cartoni. Sono queste le opere di street art, a firma dello street artist Alexsandro Palombo, comparse nelle scorse ore in via Torino. L'opera è stata realizzata in occasione dell'8 Marzo, Festa della Donna, per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne.

Non è la prima volta che l'autore affronta delicate tematiche dedicate al mondo femminile. Qualche settimana fa era comparsa una Lady Diana raffigurata come una principessa Disney, ma infelice, bulimica e soprattutto pronta a urlare al mondo che il principe azzurro non esiste: una campagna di sensibilizzazione sul problema della bulimia e una riflessione sugli stereotipi di genere.

L’artista aveva ritratto la Principessa di Galles china sul water e sopra di lei la scritta “Hungry for Love”. Un’opera per porre l’attenzione sulla bulimia, uno dei disturbi alimentari più frequenti e insidiosi soprattutto tra le giovani adolescenti, un problema di salute pubblica in costante crescita. La stessa Diana ne aveva sofferto.