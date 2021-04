Il flashmob degli artisti in pigiama e pantofole in Duomo a Milano

Teatro e musica in centro all'alba di martedì 20 aprile

Gli artisti in Duomo, foto Ivano De Pinto

Pigiama, pantofole e tazzina del caffè. Così nella prima mattinata di martedì 20 aprile, alle 8, si sono presentati in piazza del Duomo a Milano gli artisti della mobilitazione del Piccolo Teatro occupato.

Attori e musicisti, chi con una comoda vestaglia di lana, chi con un caldo pigiama di pile e chi, ancora, con un estroso completo da unicorno, hanno dato vita a un breve spettacolo per mettere in luce i problemi dell'assenza di iniziative di tipo culturale che, così come recitavano le parole di una performer cha letto il discorso alla nazione di Tica Pica, rischia di ridurci a "poveri individui privi di speranze".

"Sveglia!", hanno gridato all'unisono gli artisti presenti al flashmob, promosso da Coordinamento Spettacolo Lombardia e L'Ultima Ruota, che poi è continuato sotto forma di concerto itinerante, tra note di violino, fisarmonica e i cucchiaini sulle tazzine a dettare il tempo della Danza delle ore di Ponchielli.