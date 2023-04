Banca Generali Private al fianco della mostra dedicata ad Andy Warhol al museo MA*GA

Sarà visibile fino al 18 giugno 2023 al museo MA*GA di Gallarate la mostra “Andy Warhol. Serial Identity”, dedicata ad uno dei più grandi protagonisti della Pop Art e della cultura contemporanea mondiale, figura che ha radicalmente mutato il modo di vedere e percepire il nostro mondo, con oltre 200 opere esposte anche grazie alla partnership con Banca Generali.



L’impegno a sostegno del mondo dell’arte è parte del dna di Banca Generali fin dalla sua nascita. La Banca promuove infatti mostre di artisti sul territorio con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre maggiore e pone particolare attenzione proprio all’arte contemporanea, come dimostra la sponsorizzazione per il quinto anno consecutivo di Milano Art Week, la kermesse che si è tenuta dall’11 al 16 aprile e nella crescita del progetto BG ArTalent dedicato agli artisti italiani più interessanti nel panorama mondiale.



Per questo la Banca ha deciso di sostenere il museo MA*GA e la mostra dedicata ad Andy Warhol, per mostrare vicinanza al territorio e investire nella crescita culturale e artistica del nostro Paese.



Nella serata di mercoledì 19 aprile, presso la sala Arazzi Ottavio Missoni, circa 200 ospiti della banca hanno avuto l’opportunità di assistere a una conferenza in cui hanno preso la parola il District Manager di Banca Generali Alfredo Cesario che ha presentato i servizi di Banca Generali, tra cui quello di Art Advisory; Luca Missoni, presidente degli amici del MA*GA, e infine Emma Zanella, direttrice del MA*GA e curatrice della mostra. Al termine della conferenza, c’è stata una visita guidata nelle sale del museo dove si è approfondito il tema della mostra, alla luce degli spunti emersi durante il meeting nella sala Missoni.