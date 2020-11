Milano, al via il progetto 'Next' per gli spettacoli dal vivo: il bando da 438 mila euro

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, ha stanziato 438 mila euro per la realizzazione del progetto 'Next - laboratorio delle idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - edizione 2020'. L'iniziativa di Regione Lombardia in collaborazione con l'Unione Regionale Agis (Associazione Generale Italiana Spettacolo), ha l'obiettivo di incentivare la produzione e la distribuzione di spettacoli dal vivo degli organismi teatrali lombardi e, nello stesso tempo, rafforzare e sviluppare la rete di contatti tra operatori a livello nazionale e internazionale.

Il progetto Next, anche per l'edizione 2020, così come dal 2014 al 2019, è realizzato in partnership con la Fondazione Cariplo.

Next rappresenta un caso unico di una vera e propria 'borsa teatrale' in Italia e un'occasione di incontro e scambio di idee, progetti e partnership produttive. In pratica un luogo di confronto tra la domanda e l'offerta di spettacolo, di valorizzazione delle intelligenze creative del territorio.

I destinatari della misura

Attraverso uno specifico invito pubblico, che sarà pubblicato su Bollettino ufficiale della Regione e sul portale istituzionale di Regione Lombardia, saranno individuati soggetti di produzione nel campo della prosa, danza, multidisciplinare e circo contemporaneo e teatro per l'infanzia e la gioventù. I materiali degli spettacoli selezionati saranno caricati su una piattaforma che potrà diventare la vetrina delle produzioni per gli operatori nazionali.

"Si tratta - ha dichiarato l'assessore Stefano Bruno Galli - di una vera e propria opportunità per il mondo del teatro, ma anche per il nostro territorio, attraverso una sinergia virtuosa tra amministrazione pubblica e soggetti privati, che in passato ha dato risultati molto significativi. Il bando dell'edizione di quest'anno di Next è stato rivisto alla luce della crisi che ha investito le attività culturali a causa della pandemia".

"Un'occasione importante per il settore dello spettacolo dal vivo - ha concluso l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura - penalizzato dalle misure adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica. È di vitale importanza continuare a produrre e distribuire proposte di qualità. Perché produrre e distribuire non significa altro che lavorare e non fermarsi, significa farsi trovare pronti per quando questa crisi sarà finita".