La Lombardia sceglierà un borgo a cui dare 20 milioni del Pnrr

Venti milioni di euro per un progetto pilota in Lombardia riguardante il rilancio dei borghi nell'ambito del Pnrr nazionale. Più in dettaglio verrà scelto un borgo lombardo come 'caso pilota'. Il Ministero dei Beni Culturali ha stanziato un miliardo per favorire l'attrattività dei borghi: la Lombardia, come tutte le altre regioni e province autonome, hanno ora il compito di individuare i progetti per sviluppare gli interventi, che riguarderanno il recupero del patrimonio architettonico, culturale ed ambientale, nonché il rafforzamento dell'attrattività dei borghi e dei centri storici di piccola dimensione, favorendo l'insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi.

Per individuare il 'borgo pilota' sisono messi insieme la Regione, la Fondazione Cariplo, l'Unioncamere Lombardia, l'Anci Lombardia, PoliS e Aria (la centrale acquisti regionale pronta ad inglobare Explora, la società di destination management del Pirellone). "La cultura è un fattore di sviluppo, non già un suo prodotto", ha dichiarato Stefano Bruno Galli, assessore alla cultura di Regione Lombardia. "Investire in cultura - ha commentato il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio - significa guardare in due direzioni, anzitutto a elevare il capitale sociale, offrendo opportunità di crescita, e poi a promuovere occupazione e lavoro".

La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online delle Regione Lombardia entro le 15 del 24 gennaio 2022. Tra le varie attività che verranno attuate per giungere alla selezione del borgo e al sostegno dell'intervento, Regione Lombardia coordinerà l'avvio e l'attuazione della linea di intervento, con la promozione del bando e istituendo una Segreteria tecnica e un Nucleo di valutazione.