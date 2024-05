Al via il Botellon Milano 2024: il programma degli eventi

Apre oggi alle 18 la stagione 2024 di 'Botellon Milano', il più grande festival culturale gratuito su suolo pubblico di Milano. Sette gli appuntamenti dell'ormai consueto raduno studentesco, con quattro location sparse per la città: piazza Leonardo Da Vinci, il Parco Anfiteatro della Martesana, il Parco Lambro e il Cavalcavia Bussa. In programma ci sono talk culturali, performance artistiche, concerti live, dj set di musica elettronica e iniziative sportive, il tutto sotto l'attenta regia di Crea Productions, associazione culturale che, con il patrocinio del comune di Milano, promuove l’accessibilità, la sostenibilità, e l’uguaglianza di genere e di etnia.

Tema conduttore di questa stagione del 'Bottellon Talk', lo spazio dedicato ai dibattiti sociali e culturali realizzato in collaborazione con Scomodo e Mutuo Soccorso Milano, è il benessere mentale. Si parte giovedì 9 maggio alle ore 18, con il primo incontro presso l’auditorium Stefano Cerri, in via Valvassori Peroni 56, dal titolo “Stare bene a Milano”. L’incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali di Marco Granelli (assessore alla Sicurezza del Comune di Milano), di Martina Riva (assessore alle Politiche giovanili) e dei rappresentanti del Municipio 3. Lo scopo del talk è indagare la relazione tra il benessere collettivo e le caratteristiche della città, raccontando l'esperienza delle realtà associative che operano sul territorio, e con la straordinaria partecipazione del Terzo Segreto di Satira. Elena Grandi, assessora all’Ambiente e al Verde del Comune di Milano, e Anita Pirovano, presidente del Municipio 9 di Milano, dialogheranno poi con i delegati di Scomodo, Mutuo Soccorso Milano e Soul Food Forest Farms, dando vita a un dibattito che toccherà i temi del costo della vita, dell’accessibilità ad aree pubbliche e aree verdi, della vivibilità della città, degli spazi per progetti culturali e delle politiche giovanili a Milano.