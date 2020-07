I Canova annunciano lo scioglimento: addio alla band milanese

Addio ai Canova. Il gruppo indie pop nato a Milano nel 2013 ha annunciato il proprio scioglimenteo attraverso un lungo post su Facebook. "Ciao amici - scrive la band - sarà per tutti un brutto colpo ma abbiamo deciso di fermare qui i Canova, è stata una bellissima storia d’amore, siamo cresciuti insieme passando anni meravigliosi, dai garage ai grandi palchi, dal nulla a tutto ed è stato perfetto così".

"Con tutto l’amore che ci avete dato in questi anni è doveroso farvi sapere che un motivo vero e proprio non c’è - continuano i Canova - ci vogliamo tanto bene, saremo fratelli per sempre, ma adesso c’è bisogno di un cambiamento nelle nostre vite, è paradossale, ma sembra di leggere una delle biografie delle band che abbiamo sempre amato: c’è un momento di inizio e un momento di fine, che arriva quando non ci avresti mai pensato".

Il nuovo tour del gruppo e il nuovo disco in programma quindi sono annullati. Dal 2 agosto, però, uscirà un piccolo vinile speciale con gli ultimi 4 brani pubblicati nel 2020. "Grazie per avere amato le canzoni, per essere entrati dentro le storie che hanno scandito la nostra vita - conclude la band -, adesso è il momento di lasciare il presente e lanciarsi nel futuro, sappiamo già che continuerete comunque ad amare la nostra musica non siate tristi. Con immenso amore, i Canova".

Il gruppo

Con all'attivo due album e 16 singoli, i Canova erano formati da Matteo Mobrici, Fabio Brando e Federico Laidlaw (fino al 2019) e Gabriele Prina. Negli ultimi anni hanno partecipato a diversi festival, come il Mi Ami a Milano e il Coca Cola Summer, e hanno ricevuto più riconoscimenti, tra cui il disco d'oro nel 2016 e il premio Keepon Live come miglior nuova realtà dal vivo e il Premio Mei. La musica dei Canova è influenzata da gruppi britannici come Oasis, Beatle, Coldplay e Strokes, oltre che da cantautori italiani quali Lucio Dalla, Lucio Battisti e Francesco De Gregori.