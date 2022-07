Anteo nella città: il cinema all'aperto (e a prezzo ridotto)

Continua Anteo nella città, la rassegna di cinema itinerante nei municipi di Milano. Dal 14 al 20 luglio il grande schermo su 4 ruote arriva in via Gavirate, zona San Siro, con un'interessante programmazione.

Anteo - insieme a Fuoricinema e in collaborazione con l’assessorato alla cultura del comune di Milano e i municipi - si ferma per una settimana al Liceo Scientifico Vittorio Veneto-Itis Ettore Conti di via Gavirate. I titoli, come sempre, sono di qualità; i posti a sedere 200; e il proiettore a 2k, come quelli utilizzati nel cinema al chiuso.

"L'esperienza di fruizione - sottolineano gli organizzatori - sarà ottimale anche grazie alla qualità e alle dimensioni dello schermo (gonfiabile con base di 10m). L'audio sarà trasmesso in cuffia per permettere il normale svolgersi delle consuetudini cittadine senza arrecare disturbo a chi non parteciperà alla proiezione". Di seguito la programmazione dal 14 al 20 luglio.