Milano Pride, arriva il cinema gratis all'aperto

Sei film d'autore a costo zero. Cinema all'aperto gratis all'Arianteo Chiostro dell’Incoronata in occasione del Milano Pride. Con la rassegna intotolata 'Lives without labels' verranno proposte gratuitamente pellicole dedicate alla storia di chi ha lottato contro i pregiudizi.

Dall'identità di genere alla religione, passando per orientamento sessuale e disabilità, i film selezionati toccano tutti i temi che ancora oggi sono motivo di discriminazione e vogliono essere un incoraggiamento, rivolto in particolare ai più giovani, a dare voce alla propria identità e forza alle proprie scelte.

'Lives without labels', organizzata da Qmi e BadTaste, va in scena venerdì 1 luglio, sabato 2 e domenica 3, proponendo ogni sera, in contemporanea, due grandi film d’autore la cui proiezione sarà preceduta da un’introduzione al film a cura di BadTaste.

Il programma:

- Venerdì 1° luglio

“Il Diritto di contare” di Theodore Melfi. (2016, 127’)

“La diseducazione di Cameron Post” di Desiree Akhavan (2018, 96’)



- Sabato 2 luglio

“BlacKkKlansman” di Spike Lee (2018, 128’)

“Tuo, Simon” di Greg Berlanti (2018, 110’)



- Domenica 3 luglio

“Rocketman” di Dexter Fletcher (2019, 121’)

“La famiglia Bélier” di Éric Lartigau (2014, 106’).

L'appuntamento è in via Milazzo 9. L'ingresso, libero, è dalle 21.15, mentre le proiezioni iniziano alle 21.45. In caso di pioggia verranno utilizzate le sale interne del cinema. Le serate sono organizzate da Qmi in collaborazione con BadTaste.it e sponsorizzate da Lelo. Per info liveswithoutlabels.qmi.it.