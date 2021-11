A Milano ragazzi in coda (dall'alba) per Zerocalcare

Ragazzi in coda sin dalla prima mattinata per incontrare Zerocalcare nel pomeriggio. Accade giovedì 25 novembre alla Feltrinelli di piazza Piemonte, dove l'artista arriverà per firmare le copie del suo nuovo libro Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia.

Il fumettista - recentemente diventato popolare anche tra il grande pubblico per l'uscita della serie Netflix, Strappare lungo i bordi - sarà alla Feltrinelli di zona Wagner dalle 15 alle 21.

"Per partecipare - ricorda Feltrinelli sui social - acquista il libro presso la libreria indicata e ritira il pass che dà accesso al firmacopie con l’orario di convocazione (i pass verranno distribuiti dal 25 novembre all’apertura della libreria, fino ad esaurimento dei pass disponibili).

L'artista dalle 21 alle 24 aspetta poi i suoi fan per una sessione di firmalibri aperta a tutti, senza obbligo d’acquisto e anche a coloro che hanno acquistato su altre piattaforme. Per partecipare occorre ritirare il pass in piazza Piemonte specificando la sessione "firmadilli", fino ad esaurimento dei pass disponibili. Per accedere agli eventi è necessario il green pass, l’uso della mascherina e la puntualità nel presentarsi all'orario indicato sul pass.