Cremonini a San Siro: 20 anni in un concerto (con un omaggio a Dalla)

Era tutto un'altro mondo quando sono stati venduti i biglietti per il concerto di Cremonini, andato in scena a San Siro nella serata di lunedì 13 giugno. Letteralmente. Il covid - causa dei continui rinvii - non era ancora stato scoperto, non c'era la guerra in Ucraina e il termine siccità era una parola esotica per la pianura Padana.

Nonostante tutto Cremonini si è ripreso uno degli spazi più grandi d'Italia con una produzione che punta a durare nel tempo e che una volta finito il tour (pensato proprio per le grandi arene) potrebbe prendere un'altra forma. Accanto al cantautore hanno suonato Nicola 'Ballo' Balestri (basso), Gary Novak (batteria), Bruno Zucchetti (tastiere), Alessandro De Crescenzo alle chitarre e Davide Rossi al violino. Dietro al mixer, invece, c'era Antony King, già fonico dei Depeche Mode.

Foto - San Siro per Cremonini (foto Giulia Helle)

Lo show è iniziato alle 21:15 con "L’atterraggio di fortuna", per poi posare a "Colibrì","Moonwalk", e "Chimica" con arrangiamenti ripensati per essere suonate negli stadi. Un racconto di vent'anni di carriera e di vita. Durante lo show, perché di questo si è trattato, sono apparsi Jovanotti, ma anche Lucio Dalla con cui Cremonini ha inscenato un duetto (virtuale) sulle note di "Stella di Mare". Lo show dell'ex Lùnapop è solo all'inizio, nei prossimi giorni farà rotta verso Torino, Padova, Firenze, Bari, Roma per chiudersi all'autodromo di Imola il 2 luglio.