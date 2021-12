Altinoglu malato, il concerto di Natale della Scala sarà diretto da Chailly

Il concerto di Natale della Scala, in programma sabato 18 dicembre, sarà diretto da maestro Riccardo Chailly e non da Alain Altinoglu, costretto a rimandare il suo debutto nel tempio della lirica a causa di un’indisposizione. Il fatto è stato reso noto il Piermarini con un comunicato.

L’Orchestra, guidata dal direttore musicale del teatro, eseguirà l’Ouverture-Fantasia Romeo e Giulietta e la Sinfonia n° 4 di Pëtr Il’i? ?ajkovskij.

Come ogni anno Rai Cultura riprenderà il Concerto, che verrà trasmesso venerdì 24 dicembre alle 10.40 su Rai1 e alle 21.15 su Rai5 (per il pubblico di Rai1 introduce il concerto Stefania Battistini). Il Concerto sarà inoltre trasmesso da Arte in Francia e nei Paesi di lingua francese europei e oltreoceano, in Germania e altri Paesi di lingua tedesca, da RSI in Svizzera e da Servus TV in Austria.