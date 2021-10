Scala quasi esaurita per la prima serata a capienza piena

In programmazione il Barbiere di Siviglia. In pochi giorni venduti molti dei biglietti prima 'vietati'

E' quasi tutto esaurito al Teatro alla Scala per lunedì 11 ottobre quando, alle 20 in punto, risuoneranno le prime note del Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. E' il primo giorno dei teatri al 100% di capienza, secondo il decreto pubblicato venerdì 8 ottobre. In pochissimi giorni la Scala ha messo a disposizione i biglietti 'liberati' dal decreto e questi sono andati quasi esauriti. Nel tardo pomeriggio sono ancora disponibili pochissimi posti in quarta galleria e nei palchi di prima e seconda fila, mentre in platea i biglietti non venduti sono ancora un certo numero. Ma arrivare alla capienza completa in così pochi giorni sarebbe stato impossibile.

'Liberati' anche i biglietti per le future rappresentazioni, sia del Barbiere di Siviglia sia di altre opere e spettacoli in cartellone. L'obiettivo della capienza piena era stato prefissato dalla totalità degli impresari del settore spettacolo. Tuttavia rimane ancora un punto interrogativo sull'irreversibilità: il decreto, infatti, fa riferimento esclusivamente alla zona bianca. Se, quindi, una regione tornasse gialla, si riprenderebbe con la capienza a metà in vigore fino a domenica 10 ottobre. E' anche vero che sono cambiate le regole per il passaggio da un colore all'altro: ora, a contare, è il numero di posti letto occupati negli ospedali. E, con alta percentuale di vaccinati, si presume (e ci si augura) che gli ospedali non torneranno ad essere pieni di malati covid in gravi condizioni.