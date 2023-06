L'estate di piazza Mercanti tra musica, cinema e letteratura

Musica, incontri letterari e cinema. Sono questi gli ingredienti per la ricetta estiva di piazza Mercanti. L'iniziativa, intitolata 'Le sere dei Mercanti' è promossa dal Comune di Milano con il sostegno di Bper Banca e di Anteo.

Obiettivo della ricca agenda di appuntamenti, è rivitalizzare la centralissima piazza di Milano, purtroppo spesso, come più volte denunciato dall'Anpi, teatro di risse, aggressioni, vandalismi e degrado. Per i 250 spettatori della platea allestita all'aperto, Anteo organizza AriAnteo, la rassegna di cinema all'aperto che proporrà una ricca selezione di film italiani, internazionali e in lingua originale. Ogni giorno dal 3 luglio al 10 settembre ci sarà un film da guardare sotto le stelle e da ascoltare in cuffia.

In aggiunta alla rassegna cinematografica, la Banca offrirà gratuitamente ai cittadini eventi pre-serali che ogni settimana andranno dalla musica a incontri e spettacoli. Con questo progetto "siamo riusciti a dare nuova vita e nuovo senso a un prestigioso e suggestivo spazio cittadino, trasformando piazza dei Mercanti in un centro culturale vivace e accogliente", ha spiegato l'assessore alla Cultura del Comune Tommaso Sacchi.

Nell'area della Loggia dei Mercanti e della piazza, ha ricordato l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli "abbiamo installato 15 telecamere di sicurezza in accordo con la questura che permettono alle forze dell'ordine di fare un buon presidio. Poi abbiamo rafforzato l'illuminazione. Ma questa era solo una parte e ci siamo detti che era necessario lavorare per riqualificare quell'area e cercare di renderla più vivibile e piena di attività per i cittadini".