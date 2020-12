Sanremo 2021: Fedez (con la Michielin) e gli altri milanesi in gara

Ci sarà anche Fedez tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2021. Il neo Ambrogino d'Oro competerà in coppia con Francesca Michielin, cantante veneta con "base" sotto la Madonnina. Presenteranno il brano "Chiamami per nome". Artisticamente non è la prima volta che i due si incontrano: lo avevano già fatto con il singolo "Magnifico". Amadeus ha annunciato i 26 partecipanti "big" dell'edizione 2021. Non mancano alcune sorprese, forse la coppia Fedez-Michielin è la più "social". E gli altri milanesi in gara? Ecco chi sono.

Torna al Festival la 36enne Malika Ayane, calcherà l'Ariston per la quinta volta eseguendo "Ti piaci così". Alle altre partecipazioni a Sanremo è stata molto apprezzata dalla critica. Celebre la "protesta" dei professori d'orchestra quando, nel 2010, arrivò solo quinta con "Ricomincio da qui".

Si affacciano invece per la prima volta i Coma_Cose, duo indie-rap composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, lui bresciano, lei friulana ma entrambi trapiantati a Milano da molti anni. A Sanremo presentano "Fiamme negli occhi". Infine Bugo, nato a Rho e cresciuto a Novara, esponente di punta del rock alternativo italiano. Canterà "E invece sì". Nel 2020 era salito all'Ariston in duo con Morgan: finì malissimo, con l'artista monzese che ha cambiato il testo della canzone durante una delle esibizioni, facendo infuriare il collega.