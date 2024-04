La Scala ha un nuovo sovrintendente: sarà Fortunato Ortombina

C'è un nome per il futuro sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano: sarà Fortunato Ortombina, ora al Teatro La Fenice di Venezia. Lo ha detto il sindaco (e presidente della Scala) Beppe Sala incontrando i cronisti dopo la seduta del consiglio d'amministrazione in cui si è approvata la nomina, martedì 16 aprile. Ortombina sarà ufficialmente sovrintendente dal 1° settembre 2024, ma l'attuale sovrintendente Dominique Meyer sarà in carica fino al 1° agosto 2025, e non fino a febbraio come da naturale scadenza. Non è tutto: il direttore musicale resterà Riccardo Chailly fino al 2026, ma, d'accordo con Ortombina, il cda ha dato un'indicazione sul suo successore, che sarà Daniele Gatti, sebbene sarà Ortombina a portare ufficialmente la proposta in cda dopo il 1° settembre.

La soluzione è arrivata con un'intesa tra il sindaco Beppe Sala e il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. A sorpresa, invece, una settimana fa la precedente riunione del board si era chiusa con la richiesta della proroga di un anno per Meyer e Chailly e l'incarico ufficiale a Ortombina nel 2026. Una proroga che il Ministero della cultura aveva ritenuto eccessiva rispetto alla sua stessa indicazione di lasciare l'incarico a Meyer fino al compimento dei 70 anni, rispettando il decreto legge varato la scorsa estate.

"Il consiglio di amministrazione a oggi autorizza una proroga sino a inizio stagione 26-27 del maestro Riccardo Chailly come direttore musicale. Il consiglio, d'accordo con Ortombina, dà un'indicazione sul successore, indicando il maestro Daniele Gatti": così Beppe Sala spiegando nel dettaglio la deliberazione del cda. In questo modo, Chailly dirigerà le Prime del 2024 e del 2025, mentre quella del 2026 sarà appannaggio di Gatti. Tuttavia, come si diceva, il nome di Gatti al momento è soltanto un'indicazione: "Gli atti - ha detto il sindaco - devono essere fatti dal sovrintendente. Sarà Ortombina formalmente a portare al consiglio la proposta del maestro Gatti come futuro direttore musicale. Ma su questa proposta c'è un accordo tra consiglio e Ortombina".

Chi è Ortombina

Classe 1960, mantovano, Ortombina ha studiato a Parma, al Conservatorio e all'Università. Ha lavorato come professore d'orchestra a Parma e presso l'Istituto di studi verdiani. Tra i suoi precedenti incarichi anche uno alla Scala, come coordinatore della direzione artistica dal 2003 al 2007. È stato docente di storia dei sistemi produttivi musicali alla facoltà di Musicologia dell'Università di Pavia (sede di Cremona). Dal 2007 è direttore artistico della Fenice, e dal 2017 è anche sovrintendente nello stesso teatro.