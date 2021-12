Riapre il Teatro Lirico di Milano: l'inaugurazione e l'open day

Un centinaio di persone in coda, sabato mattina, in via Larga per ammirare il Teatro Lirico intitolato a Giorgio Gaber. Sabato 18 dicembre, primo giorno di open day aperto a tutti (si replica domenica 19) e taglio del nastro con Matteo Forte di Stage Entertainment e l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, mentre il sindaco Beppe Sala è in quarantena perché contatto stretto di positivi al covid e non ha potuto esserci. Il vero battesimo artistico, però, si era tenuto a fine giugno con la pianista Halyna Malenko in occasione di Piano City, mentre il primo spettacolo a pagamento sarà quello di Ale e Franz il 22 dicembre.

La riapertura del Lirico "è un’emozione enorme, soprattutto nel 2021 dopo quasi due anni di questa pandemia che purtroppo non accenna a terminare definitivamente", ha detto Sacchi: "Anni in cui i teatri sono stati al centro del dibattito collettivo perché tra i luoghi di lavoro, di espressione artistica e di vita sociale più penalizzati della filiera sociale di una città. Aprire il Lirico nel dicembre 2021 ha un significato particolare per Milano, per i milanesi e per il nostro Paese".

"Giornata trionfale"

"Oggi è una giornata trionfale, finalmente riapriamo il Lirico dopo ventidue anni", ha aggiunto Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment e direttore del Lirico: "Il nostro obiettivo è restituire il teatro alla città". L'open day del weekend serve proprio a "far godere ai milanesi questa ristrutturazione incredibile", costata qualcosa come sedici milioni di euro e durata moltissimi anni. All'inaugurazione, oltre ad Ale e Franz, anche i consulenti artistici del Lirico Renato Pozzetto e J Ax. "Dopo 20 anni di lavori, il teatro è stato restaurato benissimo. Elegante e prezioso. Adesso è pronto per accogliere artisti e pubblico, taac", ha commentato Pozzetto. Presente anche Dalia Gaberscik, figlia di Gaber: "Questa è stata proprio la casa di mio papà. Sono sinceramente entusiasta e grata al sindaco Sala e a questa amministrazione per aver cambiato la titolazione e averlo denominato Teatro Lirico Giorgio Gaber".

Il Teatro Lirico, costruito insieme alla Scala e - come la Scala - su progetto del Piermarini, venne inaugurato nel 1779 e fu il secondo teatro d'opera di Milano per oltre un secolo. Nel Novecento divenne anche la sede di importanti manifestazioni politiche di ogni colore e, nel 1960, fu concesso al Piccolo Teatro come 'sala grande'. Nel 1999 venne chiuso e, più tardi, si pensò al restauro per recuperarlo. Un bando pubblico ne assegnò la gestione a Stage Entertainment, già presente in città con il Teatro Nazionale.

Foto: L'insegna con il nome di Gaber (Tommaso Sacchi/Ig)

Video: il taglio del nastro con Forte e Sacchi