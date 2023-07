A Milano in 35mila per il metal degli Iron Maiden

In 35mila per ascoltare l'heavy metal degli Iron Maiden. Grande successo per la band inglese che nella serata di sabato 15 luglio si è esibita sul palco dell'Ippodromo di San Siro.

Lo storico gruppo ha fatto da headliner di The Return of the Gods Festival Milano, nell’unica data italiana di The Future Past Tour. Prima degli Iron si sono alternati sul palco Stratovarius, Epica, Blind Channel e The Raven Age.

Per i fan accorsi da tutt'Italia, lo show è stato memorabile, con un maxi palco contornato da enormi schermi e una performance energica e di altissima qualità. Durante il live sono stati suonati brani dall'ultimo album Senjutsu, ma anche tracce da Somewhere In Time (del 1986) e pezzi iconici della band. Come sempre presente Eddie, la sinistra mascotte che accompagna il gruppo nato a Londra nel '75 e attualmente formato da Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Bruce Dickinson, Nicko McBrain e Janick Gers.