Un cinemobile anni '30, musica jazz e cabaret in un'arena estiva: ecco Lido Milano Live

Proiezioni, musica e spettacoli. La cultura in città riparte all'aperto, oltre ai tanti eventi previsti all'ex scalo ferroviario di Porta Genova e alla Triennale, una ricca rassegna di iniziative viene proposta da Lido Milano Live, che vede collaborare Retake Milano, Milanosport, Fondazione di Comunità Milano e Fondazione Maurizio Fragiacomo.

Il programma

Ad aspettare il pubblico dal 27 luglio al 31 agosto un’arena estiva, inserita nel palinsesto del Comune di Milano Aria di Cultura, al centro sportivo di piazzale Lotto. Ogni lunedì, mercoledì e giovedì ci saranno proiezioni cinematografiche selezionate dalla Cineteca di Milano con la magia del Cinemobile - un furgone Fiat del 1936 dotato di schermo, proiettore e impianto sonoro che trasformava all'epoca ogni piazza in una sala cinematografica - per un totale di quattordici appuntamenti con grandi film più e meno recenti per animare le notti al Lido.

Il programma (qui quello completo) vede in calendario opere dedicate a temi di grande interesse, sui quali la settima arte ha saputo spesso dare il meglio di sé (dall’ambiente al viaggio, dal cibo, allo sport, alle vacanze). La proposta è poi arricchita da due omaggi ai grandi Vittorio Gassman (nei 20 anni dalla scomparsa) e Alberto Sordi (nei 100 anni dalla nascita), da un classico del cinema muto come College di Buster Keaton, e da un film per famiglie e bambini, Putiferio va alla guerra, capolavoro di animazione del milanese Roberto Gavioli, presentato in edizione restaurata. Infine, il programma sarà completato da brevi e rarissimi filmati a tema sportivo provenienti dall’Archivio Storico dei Film della Cineteca di Milano, che saranno proiettati prima di ogni lungometraggio.



Ogni venerdì, sabato e domenica il programma prevede invece spettacoli di musica jazz, indie/pop e classica, coordinati dal Nuovo Teatro Ariberto e dal Teatro del Battito, introdotti da un’esibizione di cabaret degli allievi dell’ultimo anno del corso dell’Accademia del Comico. Tanti gli artisti professionisti, cantautori e orchestrali, tra cui diverse formazioni di strumentisti e cantanti del Teatro alla Scala, che si sono resi disponibili per sostenere il progetto sociale, dando un forte segnale al settore cultura che ha subito ricadute devastanti a causa dell’emergenza covid 19. “È stato uno sforzo corale dedicato alla città e per la città, con lo scopo principale di donare un forte segnale di reazione alle paure dettate dall’incertezza, abbattendo le distanze con i suoni e le immagini di Lido Milano Live” commenta Andrea Amato, presidente dei Retake Milano.

Spettacoli e biglietti

I biglietti saranno disponibili online su lidomilanolive.it o la sera dell’evento (in loco), fino all’esaurimento dei duecento posti disponibili, con un contributo di soli 5 euro a persona per serata. In linea con l’anima solidale della rassegna, sarà anche possibile acquistare dei 'biglietti sospesi' che verranno donati a persone in difficoltà economica, con l’aiuto del Municipio 8.