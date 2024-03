Milano avrà un luogo dedicato ad Abbado

Per ora nessuna novità sull'intitolazione di un luogo a Milano per il direttore d'orchestra Claudio Abbado, scomparso a gennaio del 2014, dieci anni fa. Come è noto, la legge prescrive che debbano trascorrere almeno 10 anni dalla morte per intitolare qualcosa a qualcuno, e il Comune di Milano da tempo ha deciso di non chiedere più deroghe.

"Per personalità così importanti non possiamo rischiare di banalizzare e dare uno spazio insignificante", ha detto Beppe Sala martedì 26 marzo a margine dell'apertura della camera ardente di Maurizio Pollini nel foyer della Scala: "Purtroppo di nuove vie a Milano ce ne sono pochissime, e cambiare denominazione a una via esistente scontenta i residenti, perché devono cambiare vari documenti". L'intenzione, comunque, resta: "Stiamo aspettando di trovare un luogo significativo".

Era stato lo stesso Sala, lo scorso gennaio, a parlare di una via o una piazza da dedicare ad Abbado, facendo seguito alla richiesta pervenuta dal 'Club Abbadiani Itineranti', fondato nel 1981 con lo scopo di seguire il Maestro nei suoi concerti in giro per il mondo, e che ora conta circa 400 soci. Abbado, Ambrogino d'Oro nel 1974, senatore a vita dal 2013, è stato direttore musicale della Scala dal 1969 al 1985. La sua è una famiglia di musicisti: il padre Michelangelo è stato violinista e vice direttore del Conservatorio di Milano, il fratello Marcello compositore e direttore della stessa istituzione. Claudio e Marcello Abbado sono entrambi iscritti al Famedio del Monumentale.